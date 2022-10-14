رئيس قناة السويس: الانتهاء من مارينا اليخوت الجديدة خلال وقت وجيز









قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك اهتمامًا رئاسيًا بتطوير مارينا اليخوت الجديدة في قناة السويس، معلنًا الانتهاء منها خلال وقت وجيز، وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المارينا العالمية من المقرر أن تستوعب 105 يخوت، لافتًا إلى أنها تتضمن أحدث الخدمات من تموين الوقود والمياه والكهرباء، وخدمات المطاعم والمحلات، وكل ما يحتاجه السائح.

ولفت إلى أن «سياحة اليخوت تشهد رواجًا كبيرًا في العالم كله»، مشيدًا بالتسهيلات التي أعلنها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالنسبة للقطاع ومنها استغراق الحصول على التصريحات نصف ساعة فقط.

وذكر أن المارينا المقامة في الإسماعيلية من المقرر أن تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة، قائلًا إن «الهيئة تعمل على تجديد مارينا أخرى في السويس، وأخرى في بورسعيد».

وأكمل: «هناك أكثر من مارينا موجودة في العلمين والبحر الأحمر والجلالة تشهد تطورًا، ومارينات أخرى نقيمها؛ لاستقبال سياحة لها عائد على الاقتصاد المصري، في الفترة المقبلة».