اتحاد الكرة يكشف حقيقة اشتباكات الجمعية العمومية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخول أحد أعضاء مجلس إدارة الجبلاية في مشادة قوية مع أحد أعضاء الجمعية العمومية.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: «تابع الاتحاد المصري ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية، من حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية».

وأضاف البيان: «ويؤكد المجلس علاقته الوطيدة والمتينة بجمعيته وأن الأمر تم تصويره بصورة مغايرة تمامًا لما حدث».

وأتم البيان: «ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته واعتزازه بجمعيته العمومية، وأن كرامتها جزء لا يتجزأ من كرامة مجلس إدارة الاتحاد».