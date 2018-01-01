الاتحاد السكندري ينهي إعارة محمد محمود وعمار حمدي

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قرر طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، إنهاء إعارة الثنائي محمد محمود وعمار حمدي، وعودتهما مرة أخرى إلى فريقهما الأهلي.

وكانت إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصليحي، قد أعلنت في وقت سابق تعيين طارق العشري مدربا للفريق، خلفا للمدرب الصربي زوران مانولوفيتش.

ومن المقرر أن يعود الثنائي محمد محمود وعمار حمدي إلى تدريبات الفريق الأحمر، عقب نهاية مبارياته في الموسم 2022 - 2023.

وسيواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأربعاء، في ختام مبارياته بالدوري الممتاز، فيما سيلتقي الفريق مع نظيره الداخلية يوم الأحد القادم في مسابقة كأس مصر.