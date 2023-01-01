كشفت بعض التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، آخر تطورات المفاوضات بين النجم الفرنسي كيليان مبابي ونادي الهلال السعودي، بشأن التعاقد معه هذا الصيف.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد قررت في وقت سابق، السماح برحيل مبابي عن الفريق هذا الصيف، حال رفضه تمديد عقده مع النادي الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة «AS» الإسبانية، فإن الوفد المرافق لـ مبابي بدأ المفاوضات مع نادي الهلال السعودي في الساعات الماضية، مشيرة أن الزعيم يرغب في دفع 700 مليون دولار من أجل إقناع المهاجم الفرنسي بالانضمام إليه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نقطة الخلاف بين مبابي وإدارة الهلال هي مدة التعاقد، حيث يريد الممثلون السعوديون من مبابي التعاقد مع الهلال لمدة موسمين، فيما يريد اللاعب أن يكون العقد لمدة موسم واحد فقط.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي يرغب في الوصول إلى صيف 2024 دون أي روابط تعاقدية تمنعه من أن يكون حرًا، وذلك من أجل تحقيق حلمه بالتوقيع لريال مدريد في الصيف القادم.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن إدارة سان جيرمان ترى ظهور العرض السعودي لـ مبابي حلاً مثاليًا للمشكلة التي تواجهها مع اللاعب، لأنه سيعني أعلى عملية بيع في تاريخ النادي.