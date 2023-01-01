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تسعى حكومة دبي لتطبيق القانون العام في المناطق الحرة بالمدينة؛ وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية وكفاءة تلك المناطق.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، تهدف الحكومة من خلال تلك الخطوة لرفع الكفاءة وتعزيز مرونة القوانين، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي تماشيًا مع نهج الحكومة في تبني منظومة قانونية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين، ومجتمع الأعمال، وتعزز تنافسية المدينة لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتهدف أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى رفع رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل.

كما تهدف الأجندة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً حتى 2033 بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة.

فيما تستهدف أيضًا:

1- زيادة الانفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل.

2- رفع تنافسية قطاع الأعمال وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى 2033.

3- رفع حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل.

4- إضافة 100 مليار درهم سنوياً من التحول الرقمي لاقتصاد دبي خلال العشر سنوات القادمة.