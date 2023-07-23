أعلنت شركة "كومن"، الرائدة في قطاع التأمين بالوطن العربي، طرح وثيقة تأمين إلكترونية جديدة لحل أزمة الرعاية الصحية التي يواجهها اللبنانيون بسبب انهيار قطاع التأمين الصحي العام وتقلص تغطية الضمان الاجتماعي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "يجد المواطنون اللبنانيون أنفسهم معرضين للخطر ومحرومين من أي تغطية صحية كافية وسط المشهد المليء بالتحديات المتمثل في تدهور الخدمات الصحية في لبنان والانهيار المترتب على قطاع التأمين الصحي العام، وتعليق العديد من التأمينات العامة والصناديق المشتركة داخل المؤسسات الرسمية والحكومة".

وأضافت أنه "وسط هذا الواقع المؤلم ، برزت منارة أمل من خلال تقديم حل رعاية صحية ثوري يلبي احتياجات الجميع ، اليوم في 90 ثانية فقط، يمكن لأي شخص الوصول إلى منصتنا عبر الإنترنت والحصول على بوليصة تأمين".

وقال روجر زكار، المدير العام للشركة: "كرد فعل استباقي على الأزمة السائدة، اتخذنا خطوة حاسمة إلى الأمام، نحن نتفهم شدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني، ولهذا السبب أتينا بخطة رعاية صحية جديدة ميسورة التكلفة للجميع".

وأضاف أن خطة التغطية الشاملة تتضمن خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية الضرورية الأخرى بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة العيادات الخارجية للتغطية الكاملة الاختيارية.

ولفت إلى أن الحزمة تتضمن استشارة واحدة مجانية مع طبيب عام وخيار الأقساط الشهرية المريحة لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات المتوفرة في الوثيقة عبر الإنترنت والهواتف الذكية.