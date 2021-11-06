الأمين العام لمجلس التعاون يرحب ببدء إجراءات الأمم المتحدة تفريغ حمولة الناقلة صافر إلى ناقلة بديلة

أعرب الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن ترحيبه ببدء إجراءات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة تفريغ حمولة الناقلة صافر إلى ناقلة بديلة، آملا أن تتم عملية التفريغ بكل يسر وسلالة.



وقال البديوي، في بيان، "إن انطلاق خطة تفريغ خزان الناقلة صافر سيساهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرب النفط الخام، مشيدا بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات، ولقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودها لتسهيل عملية التفريغ للناقلة الجديدة نوتيكا".



كما ثمن الأمين العام الدور الذي لعبته الدول المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم لهذه العملية.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها بدأت نقل النفط من خزان عملاق متهالك بالناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، إلى الناقلة البديلة نوتيكا.



وترسو الناقلة صافر في البحر الأحمر منذ 1988، حيث أشارت تقديرات دولية العام الماضي إلى أن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي منها قد تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.