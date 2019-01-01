سنغافورة: تكاتف أمريكا والصين ضروري لدفع المفاوضات المناخية

قالت وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، جريس فو، اليوم، إنه على الولايات المتحدة والصين التكاتف لإعطاء "دفعة قوية" للمفاوضات العالمية المتعلقة بالمناخ.

وقالت فو، خلال قمة الأعمال المستدامة التي تشرف عليها وكالة بلومبرج للأنباء، إن الصين وأمريكا، أكبر باعثتين للانبعاثات الغازية في العالم، تحرزان تقدما بشأن أهدافهما المتعلقة بتسجيل صفر انبعاثات، ولكنهما في حاجة للاستمرار في المباحثات مع بعضهما البعض، خاصة خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند في سبتمبر المقبل.

وكانت زيارة المبعوث الأمريكي لشئون المناخ جون كيري، إلى الصين الأسبوع الماضي انتهت بدون تحقيق أي تقدم، على الرغم من تعهد الجانبين بالاستمرار في التواصل.