محافظ قنا يتفقد وحدة استرداد أراضي الدولة للوقوف على آخر مستجدات ملفات التقنين

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مقر وحدة استرداد أراضي الدولة بمدينة قنا؛ لمتابعة انتظام سير العمل وآخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأسامة صويني وكيل وحدة استرداد أراضي الدولة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اطلع محافظ قنا علي آليات ادخال البيانات والمستندات الخاصة بملفات التقنين علي المنظومة الالكترونية، واستمع المحافظ إلي شرح تفصيلي حول خطوات ومراحل تسجيل ملفات التقنين ومتابعة ما تم بها من إجراءات، وصولا إلى تحرير العقود وتسليمها لأصحاب تلك الملفات، موجها بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية، والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز.

ووعد محافظ قنا العاملين بالوحدة، بمكافئتهم وتحفيزهم ماديا في حالة اجتهادهم وتحقيقهم نسب آداء مرتفعة، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء جميع الملفات المتأخرة وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.

من جانبه، أشاد محافظ قنا بنظام الأرشفة الإليكتروني الذي أعده العاملون بوحدة استرداد أراضي الدولة؛ ما ساهم في سرعة وسهولة الوصول إلي الملفات المحفوظة على الأرفف ودواليب الحفظ داخل الوحدة.

وقال محافظ قنا، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف الهام، وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.