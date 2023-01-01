استطاعت منصات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنقاذ سيدة مريضة من الموت، بعد مناشدة رواد التواصل الاجتماعي بأسوان أهالي قرية بلانة التابعة لمركز ومدينة نصرالنوبة في المساعدة للتعرف على سيدة تدعى "فاطمة محمد إبراهيم".

وحذر مستخدمو صفحات "الفيسبوك" هذه السيدة: "أهالى بلانة، فاطمة محمد إبراهيم شارع 41، صرفت دواء غلط من مستشفى بأسوان، نرجو سرعة تنبيها بعدم تناول العلاج لأن الدواء لمريض آخر".

وتقول السيدة فاطمة صاحبة الدواء الخطأ، إنها مريضة بمرض بالسرطان منذ 6 سنوات، وأجرت إثر المرض عملية جراحية لاستئصال الثدي.

وأضافت أنها طيل سنوات المرض كانت تتلقى خدمة طبية ممتازة من أصغر عامل إلى أكبر الأطباء في المستشفى، لكن القدر ساق ممرضة إلى الوقوع في خطأ دون قصد خلال صرف علاج غير مخصص لحالتها الصحية.

وتابعت أنها تصرف العلاج الشهري المخصص لحالتها كل ثلاثة أشهر، وفي الشهر الرابع تجري فحوصات طبية، ويتم عرض التقارير الطبية على الطبيب المعالج لاتخاذ ما يلزم من بروتوكول العلاج.

واستطردت: "ابني ذهب إلى المستشفى لصرف العلاج الشهري، وخلال فحص الممرضة لملفي لم تكن الروشتة داخل الملف، فذهبت الممرضة ذات اليمين وذات الشمال للبحث عن الروشتة، ولكن دون جدوى، وفي محاولة منها في مساعدة ابني لصرف الأدوية سألت ابني عن الأدوية المخصصة لي".

وأردفت: "ابني رد على الممرضة وقالها الفيتامينات بس اللى أعرفها لكن علاج الهرمون مش عارفه؛ لتقوم الممرضة بصرف هرمون غير مخصص لي، ودقائق معدودة وعثرت الممرضة على روشتي وبمراجعتها وجدت أن الدواء اللي صرفته كان خطأ وابني كان مشي من المستشفى".

وأشارت إلى تواصل الممرضة مع أحد أهالي القرية لمساعدتها في العثور على مكان إقامتها لكي تحذرها من تناول الدواء، متابعة: "بالفعل قام الجيران بتحذيري من تناول الأدوية بعد مشاهدة منشورات الاستغاثة عبر الفيسبوك".

ووجهت السيدة المريضة الشكر للممرضة لمحاولة إنقاذها من تناول الدواء الخطأ في الوقت المناسب، معبرة عن سعادتها بتعاطف رواد السوشيال ميديا والدعاء لها.