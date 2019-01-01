سفير برلين لدى موسكو المنتهية ولايته: روسيا عزلت نفسها عن الغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب سفير برلين لدى موسكو المنتهية ولايته عن أسفه لانهيار العلاقات الألمانية الروسية، وذلك قبيل مغادرته العاصمة الروسية، لكنه شدد على أهمية الدبلوماسية.

وقال جيزا أندرياس فون جاير خلال حفل وداعه في موسكو مساء الثلاثاء: "سعت روسيا إلى عزل نفسها عنا وعن الغرب،لم أكن لأحلم بكل هذا عندما وصلت في عام 2019".

وحضر الخطاب دبلوماسيون وصحفيون وممثلو قطاع الأعمال وقادة المجتمع المدني الروسي، بما في ذلك الشريكة المؤسسة لمنظمة ميموريال لحقوق الإنسان،سفيتلانا جانوشكينا.

واعترف السفير المنتهية ولايته بأن مئات الدبلوماسيين والممثلين الثقافيين الألمان أجبروا على مغادرة روسيا خلال العام الماضي، لكنه قال إن عمل الدبلوماسيين الألمان المتبقين مهم.

وتابع: "من المهم أن نصحح الأمور عندما يتم تشويه الحقائق هنا".

ومن المقرر، أن يصبح فون جاير الممثل الدائم القادم لألمانيا لدى الناتو في بروكسل.

وسيخلفه في المنصب كسفير لألمانيا في روسيا الدبلوماسي والعضو الحالي في البرلمان الألماني ألكسندر جراف لامبسدورف.