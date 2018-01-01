قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن درجات الحرارة التي يشهدها العالم اليوم؛ لم تحدث على مدار العقود الماضية؛ نتيجة التغيرات المناخية الناجمة عن الزيادة التي وصفها «المجنونة»؛ بشأن معدلات حرق الوقود الأحفوري من الفحم والبترول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن التقرير الدولي لمؤتمر المناخ وبيان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مؤخرا؛ يشير إلى توقع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بواقع 1.5 درجة مئوية؛ لتتخطى (2.5) وذلك بحلول 2050.

وأشار إلى بلوغ آخر قياسات حرارة سطح الكرة الأرضية 0.9 %، موضحا أن درجة حرارة الأرض تقاس كل مئة عام، معقبا: «مع حلول 2050؛ ستزيد درجة الحرارة بين درجة إلى درجة ونصف، وهذا يمثل كارثة على الكوكب 2.5، سوف تؤدي إلى ظهور الأعاصير والسيول والجفاف وزحف الكثبان الرملية على المناطق الزراعية».

وأوضح أن بلوغ مؤشر درجة حرارة سطح كوكب الأرض (2.5) درجة مئوية؛ يعد ناقوس خطر يدق على أبواب الدول الصناعية المتسببة بغازات المسببة للاحتباس الحرارة، مشيرا إلى عدم مشاركة قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا في أزمة الاحتباس الحراري.

ونوه إلى اختفاء فصلي الربيع والخريف منذ عامين، معقبا: «أصبح عندنا فصلان فقط الصيف والشتاء بدل من الفصول الأربعة، وكل منهم يشهد تغيرات ذات قسوة شديدة سواء في البرودة القاسية أو الصيف شديد الحرارة»، مشيرا إلى تعرض مساحة 25 % من سطح الكرة الأرضية للضرر؛ نتيجة فقدان الغابات الخضراء الملطفة للجو من خلال إنتاج الأكسجين المخفف من أزمة ثاني أكسيد الكربون.

ولفت إلى أحداث الدول الصناعية الكبرى والبالغ عدده 20 دولة؛ انبعاثات تقدر بمئات الأطنان من ملوثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى عم قدرة الغلاف الجوي على إخراج الغازات خارج الغلاف الجوي، ومن ثم تردد إلى سطح الكرة الأرضية؛ وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.