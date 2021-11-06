ليبيا: نبش وتخريب الموقع الأثري قصر القوس ببلدية الخمس

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، نبش وتخريب الموقع الأثري "قصر القوس" ببلدية الخمس (135 كم شرق طرابلس).

وقالت الوزارة، في منشور أوردته عبر صحفتها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: "فور تلقي فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بلاغا مفاده وجود أعمال نبش وتخريب تعرض لها الموقع الأثري قصر القوس ببلدية الخمس".

وأشارت إلى توجه دوريات إلى المكان رفقة خبراء من الآثار لمعاينته وذلك بعد فتح محضر بالخصوص، لافتة إلى أنه بالكشف على الموقع تبين أنه قد تعرض للنبش والتخريب من قبل ضعاف النفوس للبحث عن الكنوز.

وأضافت الوزارة أنها اتخدت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.