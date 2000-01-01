الاكتتاب في السندات الخمسية الأمريكية فوق المتوسط

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بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين نتيجة الاكتتاب في طرح سندات أجل سنتين، أعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء نتيجة الاكتتاب في طرح السندات أجل خمس سنوات بقيمة 43 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 170ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 60ر2 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 019ر4% ومعدل التغطية 52ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس الطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات أجل خمس سنوات 48ر2 مرة.

وأعلنت وزارة الخزانة أمس بيع سندات مدتها سنتين بقيمة 42 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها فوق المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة يوم الخميس المقبل نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.