سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التقدم لفريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام أتلانتا يونايتد، في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين في بطولة كأس الدوريين.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للتقدم على أتلانتا يونايتد بعد مرور 8 دقائق من إنطلاق المباراة، المقامة على ملعب لوكهارت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الدوريين.

وأحرز ميسي هدفه الثاني مع فريقه الجديد إنتر ميامي في مباراة أتلانتا يونايتد، بعد تمريرة مساعدة من زميله الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وكان ميسي قد قاد فريقه إنتر ميامي للفوز على كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية، بعدما سجل هدف الانتصار من ركلة حرة في الدقيقة 90.

