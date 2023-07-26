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383 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة طور سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 6:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 6:28 م

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على 6 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء " نموذج 10"، لمواطني مدينة طور سيناء، وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ أنه يجرى التصديق على قرارات التصالح على مخالفات البناء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأوضح أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها بمدينة طور سيناء حتى اليوم بلغ 383 قرارًا، موجها بسرعة فحص الملفات بجميع المدن، وإنهاء الإجراءات لسرعة التصديق عليها.


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