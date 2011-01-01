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عبر زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف عن سعادته بتحقيق الفوز ببرونزية بطولة العالم للمبارزة المقامة حاليا في إيطاليا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 31 يوليو الجاري.

وقال زياد السيسي في تصريحات خاصة على راديو هيتس مع الإعلامي أيمن مصطفى :"كنت أطمح قبل خوض البطولة في تحقيق الميدالية الذهبية ولكن أحاول دائماً في تصحيح أخطائي والتطلع لما هو قادم".

وعن شعوره بالفوز بالميدالية قال:"لحظة تتويجي بالميدالية البرونزية أمام بطل إيطاليا على أرضه و بتواجد الرئيس الإيطالي لاتوصف".

وأضاف:" تواجد زوجتي نوران جوهر معي في إيطاليا كانت حافزا كبيرا لتحقيق هذا الإنجاز وتألقها في بطولات الاسكواش يمثل لي حافز لتحقيق الإنجازات في لعبة السلاح".

واختتم زياد السيسي قائلا :"هدفي تحقيق ميدالية لمصر في أولمبياد باريس ولايوجد مستحيل".