عدد الأطفال والمراهقين المهددين بالفقر في ألمانيا تجاوز 2 مليون شخص في 2022

كشفت البيانات التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم الأربعاء، أن عدد الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاما المهددين بالفقر قارب 2ر2 مليون شخص في العام الماضي.

وأوضح المكتب أن معدل خط الفقر بين هذه الشريحة وصل إلى 14.8%، مشيرا إلى أن مدى قوة تعرض الأطفال والمراهقين لخطر الفقر يتوقف على تعليم الوالدين.

وذكر أن ما يسمى بمعدل خط الفقر للأطفال والمراهقين من آباء لديهم مؤهل تعليمي منخفض وصل في العام الماضي إلى 37.6%. وفي المقابل وصلت هذه النسبة إلى 14.5% فقط بين الأطفال والمراهقين من آباء حاصلين على مؤهل تعليمي متوسط، أما معدل خط الفقر بين الأطفال والمراهقين من آباء حاصلين على مؤهلات عليا فلم تتعد 6.7%.

تجدر الإشارة إلى أن الشخص المهدد بالفقر في ألمانيا هو من يتقاضى دخلا يقل عن 60% من متوسط الدخل لجميع سكان البلاد، ووصلت هذه القيمة في العام الماضي إلى 1250 يورو شهريا للشخص الذي يعيش بمفرده وإلى 2625 يورو شهريا بالنسبة للوالدين اللذين لديهما طفلان تقل أعمارهما عن 14 عاما.