ماذا قدم الأهلي بصفارة معروف قبل مواجهة المصري؟

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أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة للحكم محمد معروف إدارة مباراة المصري والأهلي التي ستقام في بطولة الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء.

ويعاون معروف كل من أحمد نوفل ومحمود كثير وأحمد ناجي ومحمود بسيوني حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

وتعد مباراة الأهلي والمصري هي الثالثة التى يديرها محمد معروف للفريق الأحمر هذا الموسم.

حيث كانت المباراة الأولى بمعروف مع الأهلي أمام الداخلية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والثانية أمام الاتحاد السكندرى وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وسبق وأدار محمد معروف 19 مباراة للنادى الأهلى، منها 18 فى بطولة الدورى، فاز فى 13 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى 3 مباريات، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.