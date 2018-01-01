رمضان السيد: «هناك حالة جنون أصابت البعض تجاه الأهلي»

أبدى رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، امتعاضه الشديد من «حالة الجنون» التي أصابت البعض تجاه القلعة الحمراء، خصوصا بعد واقعة حسين الشحات ضد محمد الشيبي، مشيرًا أن لاعب الأهلي أخطأ، والأمر الإيجابي هي توقيع عقوبة رسمية بعد ساعة واحدة ضد اللاعب.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "تم معاقبة حسين الشحات قبل وصول الأتوبيس الخاص بالفريق للنادي الأهلي، ولا أدري سبب لمحاولة التفرقة بين عدة وقائع حدثت قبل الأزمة الأخيرة منها ما فعله باهر المحمدي ضد محمد هاني في مواجهة الأهلي والإسماعيلي الأخيرة".

وأضاف: "هناك تضخيم واضح للأزمة وبعض الأندية الأخرى تحاول إشعال الأزمة، وتم إخراج المشكلة بعيدا عن الملعب، وهو أمر غريب للغاية، لا أعرف ماذا سيحدث، بدلا من تضخيم الأزمات عليكم منافسة الأهلي بالبطولات بدلًا من المنافسة عبر الفضائيات، ومنافسة الأهلي حق مكتسب لكل الأندية، لكن المنافسة أصبحت الآن عبر الشاشات بدلا من الملاعب".

وواصل: "إثارة الأزمات من جانب الأندية يضع مبررات للاعبي هذه الفرق من أجل الخسارة وفقدان الألقاب، وليست هذه الرياضة مطلقا".

وزاد: "كان يجب منح لاعبي الأهلي راحة بعد لقاء الزمالك، ومحمد الشناوي من أفضل حراس مرمى إفريقيا، وكان يحتاج للراحة مع المجموعة الأساسية التي خاضت كم كبير من المواجهات هذا الموسم، والمدرب السويسري مارسيل كولر حصل على إشادة كبيرة بعد التدوير الذي قام به على مدار الموسم الحالي".

وأردف: "كولر كان على علم بكل الأمور قبل بداية الموسم وتلافي الإصابات والإجهاد على مدار الموسم الحالي، وتم الاستفادة من قرار إراحة لاعبي الأهلي في نهاية الموسم الماضي، كان هناك 15 لاعبا قد يعتزلوا تماما في حالة استمرار الضغط والإرهاق، وهو ما تسبب في حصد كل هذه البطولات مع ختام الموسم الجاري".

واستطرد: "كولر من أفضل المدربين الذين جاءوا إلى مصر منذ 50 عامًا، وكل الأمور يدرسها جيدًا، وقراره صائب تماما بعدم رحيل محمد الشناوي وعلي معلول، ومحمد شكري لاعب جيد ومن أفضل اللاعبين في النواحي الهجومية، لكن قرار المدرب حاسم في عودته لأنه يوجد لاعبون آخرون مثل كريم الدبيس".

وأتم: "الاحتفاظ بالشناوي ومعلول من أفضل قرارات مارسيل كولر مع الأهلي، الأزمة كانت في رحيل اللاعبين لأنهم من أصحاب الخبرات في صفوف الفريق".