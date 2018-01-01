مهاجم الداخلية: «موقفي من مواجهة الأهلي بالكأس غامض بعد توقيعي للبنك»

قال سمير فكري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إنه وقع بالفعل مع نادي البنك الأهلي، للرحيل إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف فكري في تصريحات تليفزيونية: "كان من المفترض أن ينهي البنك الأهلي صفقتي خلال الأيام الماضية بالشرط الجزائي البالغ 4 ملايين جنيه، ولكن لا أعلم سبب توقف الأمور".

وأتم: "حتى الآن لا أعلم موقفي حول المشاركة ضد الأهلي في كأس مصر من عدمه والموقف بالنسبة لي حتى الآن غامض، ولكني أتدرب بشكل طبيعي لحين معرفة مصيري".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الداخلية، على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد القادم، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.