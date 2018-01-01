حفل الليالي الصيفية لفرقة كفر الدوار للموسيقى بمكتبة دمنهور

أقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور، إحدى حفلات الليالي الصيفية الفنية والثقافية، مساء اليوم، بالمسرح الروماني بالمكتبة، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، تحت رعاية نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع.

شارك بالحفل فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الله، ومدير الفرقة حسام عبد السلام، وتحت إشراف أسماء عبد القادر مدير قصر ثقافة كفر الدوار، التي قدمت فقرات فنية منها" بحبك يامصر، سلامات ياحبايب، زي العسل، عنابي، يامالك القلبي، مغرم صبابا، بتسأل ليه عليا، علي خدو ياناس ١٠٠ وردة، ياوحشني رد عليا " وذلك في حضور جماهيري بمختلف الفئات العمرية من أبناء المحافظة.

ويقيم بمسرح مكتبة دمنهور احتفالية لليالي الصيفية، في الثلاثاء من كل أسبوع، بمشاركة فرق موسيقية متنوعة.