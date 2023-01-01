إذا كنت ترغب في زراعة الفراولة فالآن هو الوقت المناسب للبدء، حيث إن صغار ثمار الفراولة يجب أن تكون في الأرض بحلول منتصف أغسطس حتى يمكنها النمو قوية بما يكفي قبل بداية الشتاء.

وإذا كنت في هذا المعترك بالفعل، ولكن محصول العام الجاري لم يرق لتوقعاتك، فربما يجب أن تزرع فراولة جديدة إذا كانت نباتات الفراولة لديك عمرها أكبر من عامين، بحسب أكاديمية بستنة ألمانية.

ويجب زراعة النبتات الجديدة من الفراولة في موقع مختلف عن القديمة، حيث إن الممرضات الضارة قد تكون تراكمت في التربة في البقعة القديمة، وهو ما سيهاجم النباتات الصغيرة أيضا.

وبالإضافة لذلك فالجيل السابق من النباتات استنفد مغذيات التربة وبالتالي يجب عدم إعادة زراعة الموقع بالفراولة لأربع سنوات على الأقل.

ويجب أن يكون الموقع الجديد مشمسا وليس شديد الرياح، ويوفر بشكل مثالي تربة رخوة ودبال عميق وغني. ويمكن تحسين التربة الرملية بإضافة الدبال، رغم أنه يجب ري نباتات الفراولة بشكل جيد هنا. وإذا لاحظت تراكم المياه في التربة، اختر مكانا مختلفا لمنع أمراض الجذور.

وقبل زراعة الفراولة، قم بخلط بعض السماد في التربة. ويوصي الخبراء من أكاديمية البستنة باستخدام ما بين ثلاثة إلى خمسة لترات لكل متر مربع. وبالإضافة لذلك، ضع نحو 35 جراما من مسحوق القرون في التربة.

وتحتاج زرعة الفراولة إلى مسافة من 25 إلى 30 سنتيمترا من جيرانها. وإذا كان المرء يزرع العديد من الصفوف، فيجب التأكد من ترك فجوة ما بين 40 إلى 70 سنتيمترا بين كل منها.