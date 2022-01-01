الشعبة الإنجليزية بإعلام القاهرة تحتفي بمشروعات تخرج طلابها في تخصص العلاقات العامة

- حنان جنيد: المشروعات الطلابية تتميز بمستوى مهني يرقى إلى المستوى الاحترافى بشهادة الخبراء والممارسين

- نرمين نبيل: مشروعات الطلاب نموذج مشرف وتكافئ مستوى الحملات الاجتماعية في مجال الإعلام الرسمي والخاص

- سماح المحمدي: طلابنا قدموا مشروعات حظيت بإشادة لجان التحكيم وامتلاكها مقومات التنفيذ تلبية لاحتياجات المجتمع

انطلقت فعاليات مهرجان مشروعات تخرج طلاب الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة 2022/2023، في إطار تخصص العلاقات العامة والإعلان، تحت رعاية حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وسلوى العوادلي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم نرمين نبيل الأزرق رئيس الشعبة الإنجليزية، سماح المحمدي نائب رئيس الشعبة الإنجليزية.

وعبرت حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة عن بالغ سعادتها للجهد المشرف لمشروعات تخرج الطلاب في الشعبة الإنجليزية، موضحة أن مستوى المشروعات هذا العام يتميز بالحملات التثقيفية، حملات التسويق الاجتماعي والتوعوية لمعالجة الظواهر المجتمعية، مشيرة إلى أن المشروعات تتميز بمستوى التنفيذ والمهني والذي يرقى إلى مستوى الاحترافية، ولا يبتعد عن المستويات التنفيذية للحملات الإعلامية التسويقية وحملات التسويق الاجتماعي في مجال الإعلام الرسمي والخاص.

وأضافت جنيد أن المشروعات التى قدمها الطلاب، تمثل استجابة حقيقية للاحتياجات المجتمعية، وتأتى فى إطار استراتيجية جامعة القاهرة برئاسة ا.د.محمد عثمان الخشت، ودعمه اللا محدود للكلية وتشجيعه الدائم للطلاب ليمارسوا مواهبهم وإبداعاتهم، منوهة إلى أن المشروعات تنطلق في الأساس اتساقا مع استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030.

وبدأت فعاليات اليوم الثانى للمهرجان بكلمة ترحيبية من نرمين نبيل الأزرق، عبرت خلالها عن بالغ سعادتها بفعاليات اليوم الثاني لعرض مشروعات تخرج الطلاب في تخصص العلاقات العامة، موضحة أن الطلاب قدموا مستوى متميز من الحملات المتخصصة في أنشطة العلاقات العامة وتنظيم فعاليات في إطار مشروعات تخرجهم، مشيرة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها كجهود في إطار مشروعات التخرج استطاعت تقديم أفكار لحملات تسويقية تعنى بالصالح العام وترتبط بمجالات الأفكار التي تنفذ في سوق العمل في مجال العلاقات العامة والحملات التوعوية والتسويقية وكذلك حملات التسويق الاجتماعي والمؤسسي.

وأعربت سماح المحمدي عن بالغ سعادتها وترحيبها بضيوف مهرجان مشروعات تخرج طلاب الشعبة الانجليزية، منوهة إلى أن الطلاب استطاعوا خلال عام كامل تنظيم العديد من الفعاليات المتميزة في إطار التسويق لجهود حملاتهم التسويقية والتوعية والتي استطاعت أن تحظى بإشادات أعضاء لجان التحكيم، مشيرة إلى أن الأفكار التي تم تنفيذها وصلت لمستوى عال من الاحترافية والاتقان والمهنية في تنفيذها وبما ساهم في خروجها بشكل مشرف، بحسب وصفها.

وأعقب ذلك عرض الطلاب لمشروعات تخرجهم خلال العام الجامعي 2022/2023، والتي تضمنت عدة مشروعات ومنها مشروع تخرج تحت عنوان "نِبْرَی"، ويهدف للترويج لنوع جديد من السياحة فى مصر وهو سياحة الطعام وإبراز أهميتها، لجذب السياح عن طريق سرد القصص والحكايات للترويج للأكل المصرى بشكل جديد، وهدف الحملة الأساسى هو دمج الأكل المصرى بسياحة.

بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة فى تغطية مهرجان السياحة والتذوق فى دورته الأولى لسنة ٢٠٢٣ ، الذى أقيم فى برج القاهره لمدة ثلاثة أيام من ٢٣ حتى ٢٥ فبراير، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار الممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

وجاءت الحملة تحت إشراف دكتور تغريد مجدى مدرس بقسم علاقات عامة وإعلان ودكتور ملك أسعد معيدة بالشعبة الإنجليزية قسم علاقات عامة وإعلان فى كلية إعلام جامعة القاهرة.

كما تضمنت المشروعات عرض مشروع تخرج بهدف تعزيز الهوية الثقافية المصرية، وتم إطلاقه باسم "منين يا بلدينا" وشعاره أصلي مصري، تحت إشراف الدكتورة هدى صلاح.

وتحدد هدف الحملة المشار إليه في عرض الطلاب وتمثل في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهويات الثقافية المختلفة في كل محافظة في مصر وتشجيع الجمهور على عدم التأثر بالعالم الجديد والحفاظ على تراثهم الثقافي، وإبراز جمال واختلاف كل ثقافة من ناحية اللهجة والعادات والتقاليد والأكل والحرف والموسيقى.

كما تضمنت عروض الطلاب حملة ترويجية ٢٠٢٣ بعنوان "ديسوان" التجربة الخضراء، وجاءت تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد، عميدة الكلية، والإشراف العام الدكتورة نرمين الأزرق رئيسة الشعبة الانجليزية، وأشرف على المشروع، آلاء فوزي، وملك أسعد.

كما تضمنت العروض تقديم طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة بشعبة اللغة الإنجليزية، لحملة مشروع تخرج يحمل اسم "قافلة 96"، وهو عبارة عن ترویج للسیاحة الصحراویة وتشجیع الشباب المصري خاصة للقیام بالأنشطة الصحراویة عن طریق تسلیط الضوء على الأماكن الصحراویة المجھولة في مصر.