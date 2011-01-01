الرعاية الصحية بجنوب سيناء تستجيب لطلب بائع غزل البنات المسن بطور سيناء بعلاجه بمستشفى شرم الشيخ الدولي

استجابت هيئة التأمين الصحي "الرعاية الصحية" بجنوب سيناء، لمطلب رجل مسن بمدينة طور سيناء، على مواقع التواصل الاجتماعي برغبته في العلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وكان قد طالب المواطن محمود عويد، 75 عامًا، بائع غزل البنات الذي كان يجوب شواطئ وشوارع مدينة طور سيناء، بإجراء عملية جراحية في ساقه بمستشفى شرم الشيخ الدولي، لكونه تعرض لحادث خلال العام الماضي مما أثر عليه.

وقالت الدكتورة بسنت الدالي مدير إدارة المنتفعين بالتأمين الصحي، إنه جرى التواصل مع أسرته لنقله في أسرع وقت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإجراء عملية جراحية في الساق.

وقال محمود عويد بائع غزل البنات العجوز إنه خلال تلقيه اتصال تليفوني من الدكتورة بسنت الدالي، طالب بإجراء عملية جراحية له لكونه لا يملك تكلفتها، وأن مرضه أقعده عن العمل الذي كان مصدر دخل أسرته الوحيد.

وكان بائع غزل البنات يملأ شوارع المدينة فرحة بكل همة ونشاط، ويسعد الأطفال بأكياس غزل البنات، والترمس، والعصائر، والفيشار، ويجوب الشوارع والشواطئ ساعيًا على رزقه رغم كبر سنه، وهو ينفخ في المزمار ويتجمع الأطفال حوله كل يأخذ ما يريده، وكان حريصًا على ألا يرد طفلًا دون أن يجبر خاطره ورسم الفرحة والبسمة علي وجهه وغن كان ليس معه أي نقود.

ولكنه أصيب في حادث خلال عودته من عمله على تروسيكل، وسقط في حفرة على طريق حي توشكي تسببت في إحداث عدة كسور في الكاحل والقدم، وقام بتركيب شرائح ومسامير ولكنه أصبح قعيدًا، وليس له أي مصدر دخل للإنفاق على أسرته.

وأكد العم محمود عويد بائع غزل البنات، أنه منذ قرابة العام بعد إصابته لم يتحرك، وانقطع مصدر رزقه، أنه يريد العودة لعمله مرة أخرى، لذا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بمستشفى شرم الشيخ لما يتوفر بها من اهتمام وإمكانيات أفضل.