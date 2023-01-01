 اندلاع حرائق غابات في جزيرة كورسيكا الفرنسية وإخلاء دير - بوابة الشروق
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اندلاع حرائق غابات في جزيرة كورسيكا الفرنسية وإخلاء دير

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 2:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 2:58 م

قال مسئولون فرنسيون، اليوم الأربعاء، إن حرائق الغابات أتت على أكثر من 2 كيلومتر مربع من الأراضي في جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط الليلة الماضية.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة، بأنه تم إخلاء دير كوربارا الواقع شمالي الجزيرة بسبب الحريق.  

وأرسلت الجهات المعنية نحو 200 رجل إطفاء.

وكتبت فرقة الإطفاء في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، عن حريق في بلدة بيجنا بمنطقة كورسيكا بشمال البلاد.

وساهمت الرياح العاتية في تأجيج ألسنة اللهب.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، كان هناك في البداية حريقان ليسا ببعيدين عن بعضهما البعض، حيث اندمجا فيما بعد وأصبحا حريقا واحدا.

وكتب رئيس المجلس التنفيذي في كروسيكا جيل سيميوني، على تويتر، أن الحريقين كانا نتيجة لإضرام النيران عمدا.

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