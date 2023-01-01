تونس تتلقى دعما من الجزائر وإسبانيا للسيطرة على الحرائق

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الإربعاء، إن جهود السيطرة على الحرائق المندلعة في مناطق غابية بعدد من الولايات الغربية، تسير بشكل جيد بدعم من الجيشين التونسي والجزائري، ووفد إسباني وصل تونس مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الوزير الفقي، في جلسة استماع بالبرلمان اليوم، أن 600 شخص، تم إجلاؤهم من المناطق السكنية المحاذية للحرائق، عادوا إلى مقرات سكنهم.

وخلال أيام قليلة، اندلع 14 حريقا شمل 8 ولايات غرب تونس، وفق ما ذكرت الحماية المدنية اليوم الأربعاء، أكثرها خطورة حريقان في ولاية جندوبة بجبل ملولة ومنطقة "عين الصبح" بمدينة طبرقة، على مقربة من الحدود الجزائرية.

وشهدت تونس، موجة حر شديدة خلال اليومين الماضيين مع بلوغ درجات الحرارة مستوى قياسي غير مسبوق ناهز 50 درجة.

وقال وزير الداخلية، إن 12 شخصا تعرضوا للاختناق؛ بسبب دخان الحرائق، غادورا المستشفى.

وأكد متحدث باسم الحماية المدينة، السيطرة نهائيا على 6 حرائق فيما بلغت جهود السيطرة على باقي الحرائق مرحلة متقدمة.

وقال الفقي، إن الجيش الجزائري ساعد في إخماد الحرائق، ووصل تونس مساء أمس وفد إسباني يضم 25 عنصرا مع طائرتي إطفاء للمشاركة في جهود الإطفاء.