عباس وهنية يتفقان على ضرورة توحيد جهود مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني الرئيس محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك"، إن اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء ضمن استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

واتفق المجتمعون، وفقا لـ"بدران"، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وبخاصة مشروعات الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجه دعوات رسمية مماثلة للأمناء العامين للفصائل؛ للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والذي استمر ليومين، وأدى إلى استشهاد 13 مواطنًا وإصابة أكثر من 100.