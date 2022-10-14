التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على هامش القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بوتين: "عزيزي فخامة الرئيس! أنا سعيد جداً باستقبالكم في روسيا، في سانت بطرسبرج، وأشكركم على قبول دعوتنا لزيارة روسيا والمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية".

وأضاف بوتين: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في عام 2019 كنتم قد ترأستم الاتحاد الأفريقي وآنذاك كنتم فعلا مؤسس صيغة التنسيق الروسي الأفريقي وأنتم الآن تترأسون المشروع الأفريقي للتنمية الاقتصادية، وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء نتحدث عنه في هذا المجال أيضا"، بحسب ما أوردته سفارة روسيا بالقاهرة.

وتابع: "بعد شهر واحد بالضبط سنحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وعلى مر السنين، خلال هذه العقود اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طبيعة خاصة ومكانة خاصة. ولقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم، يا فخامة الرئيس".

من جهته، قال الرئيس السيسي خلال لقاء بوتين: "قبل كل شيء، فخامة الرئيس، اسمحوا لي أن أشكركم على الإعداد الناجح للقمة القادمة وكذلك على الدعوة التي تلقيتها بلطف وأشكركم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف الرئيس السيسي: "لدينا دائما موقف إيجابي من جميع المبادرات والدعوات، بما في ذلك من جانبكم التي تتعلق بالتعاون والتفاعل متعدد الأطراف في القارة الأفريقية".

وتابع: "بالطبع نراقب أيضا التعاون في المجال الثنائي. وبطبيعة الحال، نعتزم دفع هذا التعاون إلى المستوى الذي يستحقه، وطبعاً، كما أشرتم فخامة الرئيس، يعد المشروع الاساسي لتعاوننا هو بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، ونحن عازمون على تنفيذه".

ومضى قائلاً: "اسمحوا لي، فخامة الرئيس، أن أشير إلى الطبيعة الخاصة للعلاقات التي تربط بلدينا. وإنني على ثقة من أن نتائج القمة الروسية الأفريقية ستحقق نتائج مهمة".

وتابع: "أذكر بكل فخر رئاستي للقمة الروسية الأفريقية السابقة في عام 2019. وشكراً لكم مرة أخرى على ترحيبكم الحار اليوم.. سعيد جدا أن ألتقي بكم".

https://www.youtube.com/watch?v=gP5iVnABtt8