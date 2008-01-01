وصول حجم تعاملات سوق النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة، اليوم الأربعاء، وصول حجم تعاملات النقد الأجنبي يوميا في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي، خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب زيادة الطلب نتيجة تعاملات الأوراق المالية العابرة للحدود.

وذكر البنك المركزي، أن إجمالي حجم تعاملات النقد الأجنبي بما في ذلك تداول المشتقات المالية بلغ في المتوسط 69.37 مليار دولار يوميا خلال الشهور الثلاثة الماضية، مقابل 66.83 مليار دولار يوميا خلال الربع الأول.

وأكدت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن متوسط حجم التداول اليومي هو الأكبر على أساس ربع سنوي، منذ بدء نشر هذه البيانات، وفقا للقواعد الإحصائية المعدلة الحالية في 2008.

جاءت الزيادة في حجم التعاملات نتيجة تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.

في الوقت نفسه، وصل متوسط حجم تعاملات النقد الأجنبي في السوق الفورية إلى 28.47 مليار دولار يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها 7.6% عن الربع الأول من العام.