الجيش الألماني ينهي مهمة طائرة الاستطلاع المسيرة الإسرائيلية هيرون 1 في مالي

أنهى الجيش الألماني رسميا مهمة طائرة الاستطلاع المسيرة الإسرائيلية هيرون 1 في مالي بغرب أفريقيا.

وأصدر مفتش (رئيس) القوات الجوية الألمانية إنجو جيرهارتس، أمرا يوميا اليوم الأربعاء، كتب فيه أنه مع إعادة انتشار جميع الجنود المتمركزين تكون مهمة هذا النظام قد انتهت؛ واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هذا الأمر اليومي.

يذكر أن هذه الخطوة تمثل نهاية حقبة استخدام الطائرة هيرون 1 في سلاح الجو الألماني بوجه عام.

كان الجيش الألماني نفذ بهذا النوع من الطائرات المسيرة 4409 طلعة بساعات طيران تجاوزت 50 ألف ساعة في أفغانستان في الفترة بين 2010 حتى 2021، فيما نفذ الجيش بهذه الطائرة في مالي حتى ديسمبر 2022 ما مجموعه 2202 طلعة بساعات طيران تجاوزت 21 ألف ساعة.

وقال جيرهارتس إن هذه الطائرات المسيرة التي ظلت لمدة طويلة في منطقة العمليات أثبتت أنها كانت عاملا حاسما في التخطيط لكل مهمة، ووجه الشكر للجنود وطالبهم بأن ينظروا إلى الوراء بفخر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في مالي التي وصلت إلى الحكم من خلال انقلاب عسكري لم تصدر في الفترة الأخيرة أي تصاريح لاستخدام طائرات الاستطلاع غير المأهولة في إطار مهمة مينوسما التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الحكومة المالية قررت التعاون مع القوات الروسية ومجموعة فاجنر الروسية الخاصة. وتسحب الأمم المتحدة قواتها حاليا من مالي، ومن المنتظر أن يغادر الجيش الألماني مالي بحلول نهاية العام الحالي.