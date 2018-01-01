مجدي بدر: محمد رمضان غول تمثيل وكنت بهرب منه

أشاد الفنان مجدي بدر، بتجربته مع الفنان محمد رمضان خلال مسلسل «جعفر العمدة»، في شهر رمضان الماضي، مضيفًا: «رمضان غول تمثيل، وبخاف مطلعش بنفس مستواه»-على حد تعبيره.

وأكد خلال حواره ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنه بالرغم من عمله مع نجوم كبار أمثال الفنان صلاح السعدني، وفاروق الفيشاوي، ومحمد رضا، إلا أنه يخشى أن يخرج أداؤه أقل من المستوى المطلوب، معتبرًا أن هذا الأمر يعطيه نوعًا من الحماس والتحدي ليقدم أفضل ما لديه من أداء بالعمل.

وعن علاقته بالفنان محمد رمضان بعيدًا عن كواليس العمل، أنه كان يتلاشى اللقاء معه والتهرب منه، وذلك بسبب حرصه على الدخول في حالة الدور الذي يؤديه داخل المسلسل، والذي كان يهرب من جعفر العمدة بعد اختطافه لنجله، لافتًا إلى أن المخرج محمد سامي كان دائم الشحن له حتى يدخل في «مود» الشخصية وهو ما جعله يحاول تحاشي الفنان محمد رمضان حتى لا يفقد هذا الشحن تجاهه في العمل.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة شارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.