يسري نصر الله: ضد تصنيف الأفلام وإنتاج الأفلام فى الظروف الحالية معجزة

أكد المخرج يسري نصر الله، أن الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، قدمتا أدوار بطولة منفردة وكانت مؤثرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "ONE”، أن المرأة بعد فترة السبعينيات لم تعد مؤثرة في أفلام السينما، موضحًا أن الأفلام كانت تقتصر على الرجال، مستكملا: "وتابع: "دور المرأة تقلص بعد الثمانينيات والمرأة كانت ملحقة بالرجل بطل الفيلم".

وتابع: "نادية الجندي ونبيلة عبيد عملوا دور رجال في الافلام ومعظم الجمهور كان ستات.. وعايزين يشوفوا المرأة القوية.. لأن دائما الست الحلوة نهايتها بتكون مأساوية وخارجة عن قواعد المجتمع".

وأضاف أنه ضد تصنيفات الأفلام حتى إن كانت الأفلام تجارية، ولكنه يشجع الصناعة السينمائية لأنها قادرة على تخطي الصعاب رغم الظروف، متابعا: "أي فيلم بيتعمل يعتبر معجزة لأن ظروف الإنتاج صعبة.. ومعنديش تحيز ضد أي فيلم.. ولكن تكلفة التصوير خرافية".

ووصف السينما بأنها خائفة من المجتمع في تقديم بعض الموضوعات تجنبًا لرفع القضايا أو إتهامها بإفساد القيم للمجتمع.