الرقابة الصناعية: نعمل ضمن منظومة متكاملة للوصول بمنتج ينافس المستورد

قال اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة خدمية وليست رقابية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن مصلحة الرقابة الصناعية وباقي الجهات التابعة لوزارتي التجارة والصناعة، والتموين، والرقابة الإدارية، تعمل في إطار منظومة متكاملة لدعم الصناعة وتطويرها والوصول لمنتج ينافس المنتج المستورد من الخارج.

وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور خدمي ودور في الصيانة والتوكيلات والدراسات ومجالات الصناعة، منوهًا أن المصلحة تتولى أعمال الرقابة والفحص والتفتيش لكل لأنشطة التصنيع المختلفة، والمرتبطة بالتزام الوحدات الصناعية بالشروط والمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

ولفت إلى أن أعمال الرقابة التي تتولاها المصلحة، تتم بالتنسيق مع جهات مختلفة منها هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، مشددًا أنه في حال وجود شكاوى من أي منتج سواء أجهزة كهربائية أو سيارات، تتم الاستعانة بفنيين ومتخصصين لتحديد العيب إذا كان عيب صناعة أو عيب مستخدم، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

ونوه أن المنتجات الغذائية أصبحت تابعة هيئة سلامة الغذاء، من الناحية الفنية والغذائية والتخصصية، ولكن هناك تنسيقًا من ناحية المصنع نفسه لمراقبة الماكينات الموجودة به، وفي حال وجود مخالفة بأحد المصانع يُعاد عليه التفتيش مرة أخرى.