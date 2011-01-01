تراجع أرباح دويتشه بنك خلال الربع الثاني من 2023

تراجعت أرباح بنك دويتشه بنك خلال الربع الثاني بسبب ارتفاع تكاليف إعادة هيكلة البنك والنزاعات القضائية.

وتراجعت أرباح البنك بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 763 مليون يورو (844 مليون دولار)، بحسب ما أعلنه البنك في فرانكفورت اليوم الأربعاء.

مع ذلك، كان المحللون قد توقعوا تراجع الارباح بنسبة أكبر. وأرجع دويتشه بنك تراجع الأرباح إلى التكاليف الخاصة التي تقدر بـ655 مليون يورو من أجل إعادة هيكلة البنك والنزاعات القضائية، التي يتعلق الكثير منها بقضايا قديمة.

من ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 11% لتصل إلى 7.4 مليار يورو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجل البنك خلال النصف الأول من العام أعلى أرباح قبل حساب الضرائب منذ عام 2011، بلغت نحو 3.3 مليار يورو.