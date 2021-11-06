وزير الداخلية العراقي يرأس اجتماعا موسعا لبحث تأمين زيارتي عاشوراء والأربعينية

عقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا؛ لبحث الإجراءات الأمنية والخدمية المتعلقة بزيارتي عاشوراء والأربعينية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الشمري الذي يرأس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على زيارتي العاشر من محرم الحرام والأربعينية، عقد اجتماعًا واسعًا بحضور قائد القوات البرية ووكيلي الوزارة لشئون الاستخبارات وشئون الشرطة ومدير متابعة مكتب رئيس الوزراء والمعاون الأمني لرئيس جهاز الأمن الوطني ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي للعمليات، وبعض القادة والضباط في وزارة الداخلية.

وأوضح البيان، أن الوزير ناقش مجموعة من الموضوعات التي تسهم في ضمان نجاح الزيارتين وتأمين سلامة الزوار داخل وخارج البلاد، وتمت مناقشة جهود تأمين المنافذ الحدودية وتسهيل عملية نقل الزوار.

وشمل الاجتماعنن بحث تكثيف العمل الاستخباري والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل وتسهيل حركة المرور وتأمين جميع الطرق، وتوفير أفضل الخدمات للزوار، وفتح الطرق الجديدة خاصة خلال زيارة الأربعين لهذا العام.

وفي وقت سابق، أعلن قائد عمليات البصرة الجديد سعد محسن عريبي، يوم السبت الماضي، أنه لن يتم السماح لأي جهة مسلحة بتنفيذ استعراضات عسكرية خارج إطار القانون.

ونقلت قناة "السومرية" عن عريبي، قوله إن القانون فوق الجميع، وأن عمليات البصرة تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، من خلال التعاون مع القيادات والوكالات الأمنية الموجودة فيها.

وأوضح عريبي، أنهم سيعملون على وضع خطة لتأمين أجواء عيد الأضحى ومراسم عاشوراء، ويأتي ذلك بعد أن استعرضت جماعات مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة في مناطق معينة في المحافظة قبل أيام.