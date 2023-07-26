الإفتاء: يجوز للمسلم صوم عاشوراء منفردا لو وافق يوم جمعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم صوم عاشوراء منفردا لو وافق يوم جمعة، معللة ذلك بأن الصيام في هذا اليوم «لسبب معروف».

وأضافت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «إذا أراد المسلم صوم يوم عاشوراء فقط، ووافق ذلك يوم جمعة، جاز له الصوم ولا حرج عليه؛ لأنه صيام لسبب معروف، وأما ما ورد من كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا فهذا في حالة ما إذا كان صيامه لغير سبب».

إذا أراد المسلم صوم يوم عاشوراء فقط، ووافق ذلك يوم جمعة، جاز له الصوم ولا حرج عليه؛ لأنه صيام لسبب معروف، وأما ما ورد من كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا فهذا في حالة ما إذا كان صيامه لغير سبب. — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) July 26, 2023

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرّم، وهو من الأيّام المستحبّ صيامها عند المسلمين وأكثر أهل العلم؛ حيث إن صيام يوم عاشوراء من السنن المستحبة لما له من فضل.

ويعتبر صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء من السنن النبوية التي لها فضل عظيم، فهو من أيام الله التي امتن بها على خلقه، وذكرى نجاة كليم الله موسى عليه السلام وقومه.