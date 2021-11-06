ارتفعت الصادرات الأردنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6.8 بالمئة لتصل إلى 3.415 مليار دينار اردني مقابل 3.197 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. /1 دينار اردني = 1.41 دولار أمريكي/.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الذي بثته وكالة الانباء الاردنية اليوم ،إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 5.6 بالمئة، لتبلغ 3.683 مليار دينار، مقارنة مع 3.486 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2022.

وفي المقابل ارتفعت المستوردات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 7.649 مليار دينار، مقارنة مع 7.559 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، انخفض العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية) بنسبة 2.6 بالمئة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 3.966 مليار دينار، مقارنة مع 4.072 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بحسب التقرير، 48.1 بالمئة، ، مقارنة بنسبة 46.1 بالمئة بنفس الشهر من العام الماضي ، بارتفاع مقداره 2.0 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي، ما مقداره 810 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .

وأوضح التقرير ان قيمة الصادرات خلال شهر مايو الماضي بلغت ما مقداره 733 مليون دينار، بارتفاع نسبته 18.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022..

وفي جانب المستوردات،فقد بلغت قيمتها 1.836 مليار دينار خلال مايو من العام الحالي، بارتفاع نسبته 9.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

الى ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري خلال مايو الماضي بنسبة 2.3 بالمئة، ليبلغ 1.026 مليار دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.1 بالمئة، خلال مايو هذا العام ، مقارنة بنسبة 40.3 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع مقداره 3.8 نقطه مئوية.