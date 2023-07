أضاف المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهدف الثاني لفريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام أتلانتا يونايتد، في المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين في بطولة كأس الدوريين.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي للتقدم على أتلانتا يونايتد بهدفين دون رد بعد مرور 20 دقيقة من إنطلاق المباراة، المقامة على ملعب لوكهارت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الدوريين.

وأحرز ميسي هدفه الثاني مع فريقه إنتر ميامي أمام أتلانتا في الدقيقة الـ 20، بعد مرور 12 دقيقة فقط عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب ذاته.

ورفع ميسي عدد أهدافه مع فريقه إنتر ميامي إلى 3 في المباراتين التي خاضهما، حيث أحرز هدف الانتصار أمام كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA