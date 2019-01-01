استمرار تراجع تعداد سكان كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي

استمرت كوريا الجنوبية في تسجيل تراجع طبيعي في تعداد السكان خلال مايو الماضي في ظل انخفاض المواليد، وفقا لما أظهرته البيانات اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن التقرير الشهري الصادر عن مكتب الاحصاء الكوري أنه تم ولادة 18 ألفا و988 رضيعا في مايو الماضي، بانخفاض بنسبة 5.3%، مقارنة بالعام الماضي.

ويعد هذا أدنى عدد مواليد يتم تسجيله لأي شهر مايو منذ أن بدأ المكتب في جمع البيانات خلال عام 1981.

وعلى النقيض، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 0.2% ليصل إلى 28 ألفا و958 حالة، مما أدى لتسجيل تراجع طبيعي في تعداد السكان بواقع 9 آلاف و970.

وبلغ معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية 0.81 خلال الربع الأول من عام 2023، وهو أقل من نسبة 2.1% اللازمة للحفاظ على تعداد السكان مستقرا عند 51 مليون نسمة.

وأظهرت البيانات، ارتفاع حالات الزواج بنسبة 1% خلال مايو الماضي لتصل إلى 17 ألفا و212.