 الحوار الوطني.. ضياء رشوان: اتفقنا على إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوار الوطني.. ضياء رشوان: اتفقنا على إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي

تصوير- أحمد عبدالفتاح:
تصوير- أحمد عبدالفتاح:

نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 8:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 8:01 ص

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن لجنة الصحة انتهت إلى 4 توصيات متفق عليها بالكامل، بحضور كل الأطياف بما فيهم المسؤولين الحكوميين.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن لجنة الصحة اتفقت على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وأوضح أن الأمر الثاني هو ضرورة إسراع صدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، وفقا لأحد النظم الدولية، مضيفًا: «هذا أحد المطالب الرئيسية للأطباء في مصر؛ لأنه يترتب عليه أمور تمس قدرة الأطباء على العمل في مصر».

ولفت إلى أن الأمر الثالث المتفق عليه، إضافة فئات جديدة للتأمين الصحي الحالي فورا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والأمر الرابع إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحي.


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