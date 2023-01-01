الأمين العام للجامعة العربية يُرحب ببدء عملية تفريغ حمولة الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ببدء عملية تفريغ حمولة الناقلة "صافر" إلى الناقلة البديلة.



ونوه أبو الغيط في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، بالجهود العربية والدولية التي أسهمت في حل هذه الأزمة من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وتفادي حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات حماية البيئة للمساهمة في استكمال تمويل المبلغ المُتبقي من أجل إنجاز مهمة تفريغ خزان الناقلة صافر بنجاح.