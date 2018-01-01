الموسيقار وحيد ممدوح: آلة الجيتار اختفت برحيل عمر خورشيد

قال الموسيقار وعازف الجيتار وحيد ممدوح، إن دور آلة الجيتار اختفى تماما برحيل عمر خورشيد، لافتا إلى اعتماده على قدراته الذاتية في التعلم والاطلاع؛ نتيجة عدم وجود مناهج للجيتار أو تدريسه داخل الأكاديميات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أنه تمكن من صناعة مدرسة خاصة به وتحويل نغمات آلة الجيتار الغربية إلى أخرى شرقية، في ضوء استعانته بمناهج تمارين آلات العود والقانون والاطلاع على مدارس دولية متنوعة من اليونان والهند وتركيا.

ونوه أن أسلوب عزفه الجديد؛ نال استحسان وإشادة الموسيقيين الكبار، موضحا أن تجربته في عزف الموسيقى الشرقية، وإعادة تقديم ألحان شهيرة لعدد من الأغاني القديمة؛ كانت بدافع الضرورة في المقام الأول إلى جانب الهواية.

ولفت إلى تمحور دراسته حول الموسيقى الكلاسيكية، معقبا: «بعد أن أنهيت الدراسة؛ اكتشفت أن لعب الموسيقى الكلاسيك لن تأكلني عيش.. الحل الوحيد كان لعب الموسيقى العربية»، مرجعا ذلك إلى عدم الاهتمام بسماع موسيقى الجيتار الكلاسيك داخل مصر أو على مستوى أوربا.

وأشار إلى إثارة سماع الموسيقى الشرقية من الجيتار؛ اندهاش وفضول الأوربيين، قائلا: «كنت في أسبانيا، وذهبت لشراء الجيتار كان ثمنه 30 ألف يورو، وعندما بدأت لعب الموسيقى العربي، دُهِشَ صاحب المكان؛ لأنها كانت المرة التي يسمعها، وعجبته».