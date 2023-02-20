إبراهيم نور الدين يكشف سبب عصبيته الزائدة على اللاعبين

كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، سبب عصبيته الزائدة على اللاعبين في المباريات المختلفة بمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات تليفزيونية: «لا أبحث عن الشهرة إطلاقًا لكن الكاميرات والمصورين والصحفيين هم من يتحركوا من خلفي، لم أطلب من أحد أن يقوم بتسليط الضوء علي، لا أبحث عن خطف الكاميرات إطلاقًا».

وأضاف: «لدي ثقة في نفسي ولا أحزن إطلاقًا حينما يتحدث علي البعض بأنني أبحث عن الشهرة، فقط أحزن حينما ارتكب أخطاء أحزن حينها فقط».

وتابع نور الدين: «اللاعب يأتي ليعترض علي فأواجهه بصرامة ليست أزمتي أن البعض غير متعود على هذه الصرامة».

وأكمل: «تدربت خلال الفترات الماضية على التحكم في نفسي لعدم وجود عصبية زائدة في التعامل مع اللاعبين حينما رأيت العديد ينتقدني بسبب ذلك مهما كان أدائي، لكن عصبيتي مع اللاعبين بسبب أن كثرة الحديث معي في الملعب يخرجني من تركيزي لذلك أحاول السيطرة على الأمر».

واختتم بالحديث عن مستقبله، قائلا: «ليس لدي أي طموح لتولي أي مناصب إدارية في يوم من الأيام».