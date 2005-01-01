في جريمة بشعة باتت حديث الصحف البريطانية، دفعت شابة تدعى آمبر جيبسون تبلغ من العمر 16 عاما، فاتورة قاسية ومأساوية أكبر من عمرها الذي قضته منذ كانت تبلغ 3 سنوات، بعيدا عن والديها.

ترجع أحداث القصة المأساوية التي عاشتها آمبر لعام 2005، عندما ولدت لأبوين غير متفاهمين، بيتر جيبسون وزوجته الأصغر بكثير آن ماري- التقيا عبر الإنترنت- لكن والدها كان يمارس العنف ضد والدتها، فيلكمها في وجهها ويخنقها حتى كادت تفارق الحياة أكثر من مرة، واستمر العنف بينهما منذ 2001 حتى 2007.

وبينما كانت آمبر رضيعة في عام 2005، كان شقيقها كونور يبلغ عامين ويدرك العنف الذي ظل يمزق منزلهما الصغير في نورث بيرويك كريسنت، شرق كيلبرايد في اسكتلندا البريطانية.

مرت 3 أعوام حتى حل عام 2008، وبلغت آمبر 3 سنوات، وأخيها 5 سنوات، وقتها علمت الشرطة عن عيشهما في منزل يملأه العنف فقررت إلحاقهما بخدمة الرعاية، لتذهب آمبر وأخيها لأب وأم جديدين بالتبني في بلدة أخرى في لاناركشاير باسكتلاندا، هما كريج وكارول، لكن أخيها الذي اعتقدته كل مكاسبها وملجأها الوحيد كان الخطر الأكبر الذي أنهى حياتها بمأساوية تقشعر لها الأبدان.

شعر كريج وكارول أن آمبر كانت شخصية معطاءة ومحبة ولها نظرة مدهشة للحياة، وكانت تحب الفن والغناء، لكنها لم يحالفها الحظ طوال حياتها.

وبالرغم من ذلك لم يستطع السيد كريج، ترك الأخوين في صحبة بعضهما البعض لأنهما لم يكونا متفاهمين ومندمجين، حتى أنهما ذهبا لمدارس منفصلة، فلتحقت آمبر بمدرسة "مور هاوس أكاديمي"، بينما التحق شقيقها بمدرية ثانوية لذوي الاحتياحات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية تبعد عنها 25 ميلاً.

وعندما بلغت أمبر 14 عاما، انتهت فترة رعاية التبني وانتقلت إلى وحدة الأطفال في "هيل هاوس" في هاميلتون، فيما ظل شقيقها مع عائلة التبني حتى عيد ميلاده الـ18 في عام 2020.

في عام 2021، وأثناء وجود آمبر في رعاية الولاية، تعرضت للاغتصاب من قبل جيمي ستارز، 20 عامًا، الذي هاجمها بعد إطلاق سراحه بكفالة لارتكابه هجوم جنسي آخر، بينما كان شقيقها مقيمًا في نزل للشباب المشردين في لاناركشاير.

مرت الأيام وفي 26 نوفمبر من نفس العام، تفاجأ إيان كوري، مدير دار رعاية هيلهاوس، باتصال شقيق آمبر للتحدث إليها، حاول كوري إبعادها عن مقابلة أخيها كونور لكنها ذهبت معه بعد وقت قصير، بنية صافية دون علمها بخططه الشيطانية.

سارت آمبر مع أخيها كونور حتى بلغا منتزه في هاميلتون، جنوب لاناركشاير، لتتفاجأ به يمزق ملابسها بنية اغتصابها في هجوم مقزز، وعندما قاومته ضغط على رقبتها بيديه وخنقها وفي النهاية قتلها وتركها عارية في الغابة.

لم تتوقف مأساوية آمبر البريئة عند هذا الحد، بل اُغتصبت بعد وفاتها من رجل يدعى ستيفن كوريجان يبلغ 45 عاما، عندما رأها عارية في الغابة، واختار أن يفعل فعلته بدلا من إبلاغ الشرطة، بل وأخفى جسدها عن عمد، فيما قال القاضي، أمس الثلاثاء، إنه سيواجه سنوات طويلة من العقاب، في الوقت الذي أُرجىء الحكم لـ 4 سبتمبر في المحكمة العليا في ليفينجستون.

أما كونور شقيق آمبر فيقبع خلف القضبان في انتظار حُكم بالسجن المؤبد، نظير الإغتصاب والقتل، وهي تعادل عقوبة الإعدام في الدول التي تطبقها، بعدما تسبب في قتل واغتصاب شقيقته التي أمضت حياتها في نظام الرعاية وكانت ضحية لقصتها المأساوية.

* شخص مضطرب لأب مغتصب

بعد إقباله على قتل واغتصاب آمبر، وصف أصدقاء كونور السابقين في المدرسة بأنه كان وحيدا وعرضة لنوبات الغضب المفاجئة، وقال أحدهم: "كان يتحدث عن قتل تلاميذ آخرين، قد يكون ذلك مبالغة لكن بالنظر إلى جريمته التي فعلها بحق شقيقته فلم تكن الأشياء التي قالها مبالغة على الإطلاق"، فيما وصفته طالبة سابقة بأنه إنسان مثير للاشمئزاز بعدما هددها بسرقة طفلها منها أثناء حملها.

وقالت صديقة آمبر، أنجيل ماكين، 19 عامًا، إن علاقة الأشقاء كانت مضطربة، لكنها أشارت إلى تطلع آمبر لرؤية شقيقها قبل ساعات من مقتاها على يده.

أما الأب البيولوجي لآمبر وكونور، جيبسون البالغ من العمر 62 عامًا الذي دمر أسرته، فقد عوقب منذ أشهر بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاعتداء الجسدي والجنسي، بعد اغتصابه امرأة في إيست كيلبرايد، ربطها وعصب عينيها، بالإضافة لاعتدائه غير اللائق على صبي صغير ولكمه وركله، والسلوك البذيء والشهواني تجاه صبي آخر، في سلسلة من الجرائم الجنسية العنيفة.