هندرسون يودع جماهير ليفربول برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الفريق

ودع الإنجليزي جوردان هندرسون، اليوم الأربعاء، جماهير فريقه ليفربول برسالة مؤثرة، بعد رحيله رسميا عن الريدز بعد مسيرة امتدت لـ 12 عامًا.

ونشر هندرسون عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مقطع فيديو يتضمن لقطات له في ملعب أنفيلد، حيث وجه رسالة لجماهير الريدز، قائلا: «من الصعب وصف هذه السنوات الـ 12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعًا».

وأضاف: «سأكون دائمًا من الريدز إلى أن أموت، شكرا لكم على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا».

يُذكر أن هندرسون ظهر في تدريبات الاتفاق السعودي، مساء اليوم الأربعاء، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن انضمامه للفريق.