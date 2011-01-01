الاتحاد الأوروبي ينشر مراقبين وسط مخاوف بشأن مصداقية التصويت في زيمبابوي

بدأ الاتحاد الأوروبي، في نشر مراقبين للانتخابات في زيمبابوي، قبل الانتخابات التي تجري الشهر المقبل، مع تصاعد المخاوف بشأن مصداقية التصويت.

وقال بياتا مارتن - روزوميلويز نائب كبير المراقبين لدى بعثة الاتحاد الأوروبي للصحفيين في العاصمة هراري، اليوم الأربعاء: "اليوم ننشر مراقبين على المدى الطويل"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف: "سيكونون في جميع أنحاء البلاد، في جميع المناطق، ليس فقط في هراري، لكن حتى مستوى القرية، لتفهم كيفية تطور الانتخابات بشكل أفضل".

وذكر حوالي نصف مواطني زيمبابوي، الذين استطلعت آراءهم شركة "أفروباروميتر" الأفريقية لاستطلاعات الرأي وعددهم 2400، في أبريل ومايو الماضيين أنهم لا يتوقعون أن تجسد نتائج الانتخابات كيفية تصويت المواطنين، ويتوقع معظمهم حدوث أعمال عنف بعد الاقتراع.

ويعد إيمرسون منانجاجوا، الذي استولى على السلطة في عام 2017، بعد الإطاحة بالحاكم القديم، روبرت موجابي، في انقلاب دعمه الجيش، ونيلسون تشاميسا من بين 11 منافسا يخوضون الانتخابات الرئاسية.