إحصائية: ربع العاملين بألمانيا يتقاضون أجرا منخفضا يقل عن 14 يورو في الساعة

كشفت البيانات الصادرة، عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أن نحو ربع العاملين في البلاد يتقاضون أجرا منخفضا يقل عن 14 يورو في الساعة.



جاء ذلك في رد من المكتب على استجواب من حزب اليسار في البرلمان، وأوضح المكتب في الرد أن هذا الأمر انطبق في أكتوبر الماضي على نحو 9.3 مليون عامل من إجمالي عدد العاملين البالغ 39.8 مليون عامل أي بنسبة 23.35%. ولا تشمل هذه الإحصائية المتدربين.



ويطالب حزب اليسار برفع الحد الأدنى للأجور من 12 يورو اليوم إلى 14 يورو في الساعة، وكانت اللجنة المختصة اقترحت زيادة الحد الأدنى على خطوتين بواقع 41 سنتا في العام الحالي، و41 سنتا أخرى في العام المقبل، وذلك رغم رفض النقابات.



وأفادت مؤسسة "فونكه ميدينجروبه" الإعلامية، أن نسبة العاملين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور تبلغ حاليا 14.8%.



من جانبه، انتقد رئيس كتلة حزب اليسار ديتمار بارتش التدني الشديد في مستوى الأجور في ألمانيا وقال، إن "من الضروري الآن أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 14 يورو في الساعة حتى كتعويض عن التضخم، ويمكن لنحو 10 ملايين عامل الاستفادة من ذلك".



وحذر بارتش من أن المستوى المتدني للأجور سيؤثر على رواتب التقاعد لاحقا، وقال إن هذا يهدد ملايين الأشخاص بالفقر في سن الشيخوخة، وأردف أن "صندوق المعاشات يخسر اليوم بالفعل عدة مليارات بسبب الأجور المتدنية".