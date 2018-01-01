 رضا شحاتة: «كارتيرون رفض ضم إمام عاشور للأهلي رغم توقيعه ورغبته» - بوابة الشروق
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رضا شحاتة: «كارتيرون رفض ضم إمام عاشور للأهلي رغم توقيعه ورغبته»

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يوليه 2023 - 4:04 ص

قال رضا شحاتة نجم النادي الأهلي الأسبق، إنه أثناء فترة وجوده في ملف التعاقدات مع محمد فضل، تم عرض إمام عاشور لاعب حرس الحدود وقتها على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وأضاف شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "عاشور وقع بالفعل مع محمد فضل، وكانت الأمور قريبة للغاية".

وتابع: "اللاعب كان وقتها رغبته الأهلي ويرغب في ارتداء قميص الفريق ووقع مباشرةً، ولكن كارتيرون رفض استكمال التعاقد مع اللاعب، وكان لديه أهداف وأسماء أخرى يرغب في ضمها".

يُذكر أن إمام عاشور انضم لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات حتى 2028.


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