قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة، إن الوزارة لديها معامل لقياس جودة السلع التموينية، مستشهدًا بمستوى الزيوت الخليط الموجودة تحت منظومة الدعم بمنافذ التموين والذي يضاهي مثيله في القطاع الخاص.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن هناك طفرة حدثت بالصناعات المصرية، حيث وصلت حاصلات الصادرات المصرية من السلع الغذائية إلى 4,2 مليارات دولار العام الماضي، والحاصلات الزراعية وصلت إلى 3.6 مليارات دولار العام الماضي، الأمر الذي يؤكد جودة المنتج المصري المُباع في الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن الدولة اكتفت بما هو موجود في منظومة الدعم من مستفيدين في الفترة السابقة، نظرًا لعدم القدرة على تخطي المخصصات المالية لمنظومة الدعم، لأنه في حال تخطيها سيحدث عجزًا بميزانية الدولة.

ونوه إلى أنه تم تنقية قوائم المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، من أجل الوصول الدعم إلى مستحقيه، وما زال هناك عمليات تصفية للقوائم وذلك من خلال عدة محددات تشمل الإنفاق، التليفون المحمول، فاتورة المياه والكهرباء، والمدارس وتملك سيارة، وساهمت هذه المحددات في الوصول إلى المستحقين للدعم.

وعن إمكانية تغيير الدعم السلعي إلى النقدي، أكد أن التحول إلى الدعم النقدي بنسبة 100%، ليس مناسبًا في هذا التوقيت، في ظل المتغيرات العالمية والتقلبات في الأسعار، وبالتالي ليس من الأفضل اللجوء إلى منظومة الدعم النقدي في الوقت الحالي.